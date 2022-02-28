صورة من “الأرشيف” لنادين نسيب نجيم حديث رواد مواقع التواصل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة لها الأرشيف مع أولادها “هافن” و”جوفاني” من جلسة تصوير سابقة لها مستذكرة تلك اللحظات.

وظهرت نادين على البحر مع إبنها وإبنتها بلقطة عفوية وهما في سن أصغر ما أثار إعجاب عدد كبير من المتابعين.

أرفقت نادين الصورة بتعليق كتبت فيه: “صورة من الارشيف مع ولادي… حياتي كانوا صغار ركزولي على الاجرين الصغار معجعجين”.

يذكر أن نادين نشرت متابعيها أخيراً صورة لها ظهرت فيها من دون ماكياج بلوك ناعم، ما أثار إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين مدحوا جمال ملامحها من دون مستحضرات التجميل.

على صعيد الأعمال الدرامية، سبق لنادين أن نشرت صورة لها مع المنتج اللبناني صادق الصبّاح، صاحب شركة صبّاح أخوان، خلال جلسة عشاء في دبي. وأرفقت الصورة بتعليق مشوّق بشأن الأعمال القادمة بينهما قائلة “نحلم نخطط ننفذ”.

لم يتوقف الموضوع عند هذا الحد، بل قامت المنتجة لمى الصبّاح بنشر نفس الصورة، عبر حسابها في الانستغرام، معلنة عن شيء يُطبخ بما معناه عن تحضيرات فنية لعمل جديد.

بدورها نادين أعادت نشر الستوريز، عبر حسابها على انستغرام، مؤكدة من قبلها على المعلومات عن تحضيرات قادمة، دون الكشف عن أي تفاصيل اضافية.