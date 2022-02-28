شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات تركت بصمة فى ذكرى وفاة يوسف شعبان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الإثنين الذكرى الأولى على وفاة الفنان يوسف شعبان الذى قدم عددًا من الأعمال المهمة التي تركت بصمة مع جمهوره، يوسف التحق بكلية الحقوق، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان الراحل كرم مطاوع، الذى نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل فى الكلية، ومن بعدها التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، الذى تخرج منه فى عام 1962، وهو من الممثلين الذين عرفناهم من خلال أفلام الأبيض والأسود، مثل ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتى مدير عام.

وخلال الأربعين عاما الأخيرة، ترك بصمة فى مجال الدراما التليفزيونية، وخلق شخصيات اشتهرت أسماؤها فى المسلسلات، ومن أبرز هذه المسلسلات:

الشهد والدموع 1983

قدم يوسف شعبان شخصية حافظ رضوان المتزوج من دولت "نوال أبو الفتوح" المتسلطة، والتى تتسبب فى الصراع بينه وبين مع أخوه شوقى "محمود الجندى"، ويحاول كل منهم السيطرة على أموال والدهما.





رأفت الهجان 1988

وهو أحد المسلسلات المأخوذة من ملفات المخابرات، قصة الجاسوس المصرى "رفعت على سليمان الجمال"، ولعب يوسف شعبان دور الضابط "محسن ممتاز"، والذى تولى مهمة تدريب رأفت الهجان لزرعه داخل المجتمع الإسرائيلى.





المال والبنون 1993

ولعب فى هذا المسلسل دور "سلامة فراويلة"، الذى كان يسكن فوق السطوح مع صديق عمره "عباس الضو" وعملا سويا لدى الخواجة الذى جمع أمواله من تخريب الآثار، ويأخذ سلامة فراويلة الأموال بعد وفاة الخواجة، بينما يرفض عباس الضو لأنها أموال حرام.





الضوء الشارد 1998

جسد يوسف شعبان الشخصية الصعيدية "وهبى السوالمى"، والذى جمع ثروته بطرق غير شرعية، وعاش بعقدة أنه كان خادما لدى عائلة "العزايزة" ويرغب فى أن يحدث بين عائلته وعائلة العزايزة نسب ليتغلب على هذه العقدة.





امرأة من زمن الحب 1998

ومن خلال هذا المسلسل نجد الفارق بين حياة البطلة "وفية" سميرة أحمد وبين "إلهامى" الدور الذى لعبه يوسف شعبان بالرغم من انتمائهم لنفس الطبقة الاجتماعية، فيقع "إلهامى" الرجل الذى تجول العالم ولم يستقر فى عمل وأقام الكثير من العلاقات، فى حب "وفية" السيدة الصعيدية الحازمة، التى تولت مهمة تربية أبناء أخوها.