شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تصور 12 ساعة فى اليوم بسبب "فاتن أمل حربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة نيللى كريم 12 ساعة فى اليوم فى مسلسلها الرمضانى المقبل "فاتن أمل حربى"، ويكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير للحاق بالعرض فى شهر رمضان والبدء فى مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل، حيث طرحت الجهة المنتجة للعمل البوستر الدعائى الأول وظهرت نيللى مع طفلين أمام محكمة.

مسلسل "فاتن أمل حربى" أحداثه تدور حول "فاتن" الموظفة البسيطة التي تعمل موظفة في الشهر العقاري، وهي متزوجة ولديها أسرة صغيرة تتكوّن من زوج وطفلين وتعيش مع حماتها في منزل واحد، ودائمة الخلاف معها ما يجعلها تطلب الانفصال، وأمام سلبية زوجها وسطوة والدته تفكر في طريقة أخرى للانتقام من زوجها.

وينتمي المسلسل لنوعية الدراما الاجتماعية، ويناقش العديد من القضايا، منها الزواج العرفي والزواج الرسمي، وغيرهما من القضايا التي تهم المرأة، حيث تجسد دور أم مطلقة تدخل في صراعات مع حماتها على حضانة ابنتيها، عندما ترغب بالزواج مرة أخرى.