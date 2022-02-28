شكرا لقرائتكم خبر عن ريان رينولدز وزوجته بليك ليفلى يتبرعان لصالح لاجئى أوكرانيا بمبلغ مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما يحرص الثنائى ريان رينولدز وزوجته بليك ليفلى على الاهتمام بالتبرعات الخيرية ودعم المجتمعات طوال الوقت، وهو الأمر الذى تكرر مؤخرًا وفقًا لتقرير نشره عدد من المواقع الأجنبية ممن أكدوا أن الثنائى أظهرا كرمهما مرة أخرى بتبرع لصالح المجتمع الأوكراني بمبلغ وصل إلى مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدعم اللاجئين الأوكرانيين.



ريان رينولدز على تويتر يأكد دعمهم لاجئى أوكرانيا

وكانت المفوضية السامية لشئون اللاجئين، أعلنت اليوم، أن أكثر من 200 ألف شخص فروا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة بسبب الأزمة الناتجة عن العملية العسكرية الروسية.

وأضافت المفوضية أن الأعداد ترتفع بشكل مستمر، وستعلن عن تحديث جديد للأعداد في وقت لاحق من اليوم.

وكانت الأمم المتحدة قد تنبأت أمس السبت، بنزوح حوالي 4 ملايين من مواطني أوكرانيا بسبب الصراع مع روسيا.. وبدأ الآلاف من المواطنين الأوكرانيين في الانتقال خلال الأيام الماضية إلى بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا ومولدوفا.