"عاشت ورحلت في هدوء".. رانيا فريد شوقي تنعى جالا فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنانة الراحلة جالا فهمي، التي وافتها المنية يوم السبت، عن عمر ناهز الـ 59 عاما.

وكتبت رانيا، عبر حسابها على إنستجرام: "البقاء لله.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.. عاشت في هدوء ورحلت في هدوء، لكن سيرتها الطيبة حاضرة.. فعلا البني آدم سيرة".

وأعلن مدير التصوير مصطفى فهمي، وفاة شقيقته الفنانة الشهيرة جالا فهمي، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "انتقلت إلى رحمة الله أختي جالا فهمي".

يذكر أن جالا فهمي تخرجت في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب عام 1986، وعملت في برنامج تليفزيوني تحت اسم (الحل هو الحبل)، ثم ظهرت في بعض الأفلام في أدوار صغيرة.

وبدأت تقديم أدوار البطولة في عدة أفلام منها (طأطأ وريكا وكاظم بيه، جالا جالا، بيتزا بيتزا)، وعملت في مسلسلات قليلة منها (الوسية، ليالي الحلمية)، وعملت بالمسرح أيضًا في مسرحيتين فقط هما (ولعها شعللها، كرنب زبادي).