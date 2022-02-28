لطيفة تهنئ الأمة العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة لطيفة، على تهنئة الأمة العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج، التي توافق اليوم الإثنين 27 رجب 1443 هجريا الموافق 28 فبراير 2022.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على "تويتر": "كل سنة وكل الأمة الاسلامية بخير".

وطرحت لطيفة، مؤخرا قصيدة "حلم" بطريقة الفيديو كليب، وهي آخر أعمال الشاعر الراحل ‏حسين السيد، وألحان الموسيقار د. طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وأخرج الفيديو كليب المخرج اللبناني وليد ناصيف.‏

يذكر أن لطيفة، طرحت قبلها أغنية "الأستاذ"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وشارك أحمد كرارة في كليب الأغنية كموديل، ومن إخراج فادي حداد.