لطيفة تهنئ الأمة العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرصت الفنانة لطيفة، على تهنئة الأمة العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج، التي توافق اليوم الإثنين 27 رجب 1443 هجريا الموافق 28 فبراير 2022.
وكتبت لطيفة، عبر حسابها على "تويتر": "كل سنة وكل الأمة الاسلامية بخير".
وطرحت لطيفة، مؤخرا قصيدة "حلم" بطريقة الفيديو كليب، وهي آخر أعمال الشاعر الراحل حسين السيد، وألحان الموسيقار د. طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وأخرج الفيديو كليب المخرج اللبناني وليد ناصيف.
يذكر أن لطيفة، طرحت قبلها أغنية "الأستاذ"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وشارك أحمد كرارة في كليب الأغنية كموديل، ومن إخراج فادي حداد.