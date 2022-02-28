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لطيفة تهنئ الأمة العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة لطيفة، على تهنئة الأمة العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج، التي توافق اليوم الإثنين 27 رجب 1443 هجريا الموافق 28 فبراير 2022.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على "تويتر": "كل سنة وكل الأمة الاسلامية بخير".

وطرحت لطيفة، مؤخرا قصيدة "حلم" بطريقة الفيديو كليب، وهي آخر أعمال الشاعر الراحل ‏حسين السيد، وألحان الموسيقار د. طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وأخرج الفيديو كليب المخرج اللبناني وليد ناصيف.‏

يذكر أن لطيفة، طرحت قبلها أغنية "الأستاذ"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وشارك أحمد كرارة في كليب الأغنية كموديل، ومن إخراج فادي حداد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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