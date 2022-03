شكرا لقرائتكم خبر عن كيرستن دانست تعلق على إمكانية عودتها لشخصيتها فى أفلام سبايدر مان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الممثلة كيرستن دانست على أخبار إمكانية عودتها إلى المشاركة من جديد في أفلام سبايدر مان، التي كانت سببًا في شهرتها الواسعة بداية الألفية الجديدة، إذ كشف تقرير ديلي ميل مؤخرًا عن أن الممثلة الشهيرة أجابت على سؤال من احد الصحفيين بشأن إمكانية عودتها حالة طلب منها ذلك بقولها: "أشعر أن هذا يمكن أن يحدث رغم أنه لم يعرض علي الأمر".

وأضافت: "شخصية ماري جين التي قدمتها هي المفضلة لي من بين كل الشخصيات التى قدمتها خلال مسيرتي، وبالتالي حالة عرض الأمر علي سأوافق على الفور".



دانست فى دور مارى جين

من ناحية أخرى يعد فيلم The Power of the Dog آخر اعمال الممثلة الشهيرة، ويدور حول فيل بوربانك، خلال عام 1925، الذى يعيش فى مزرعة عائلية كبيرة في مونتانا، مع شقيقه، ولكن سرعان ما تتدهور العلاقة بينهما فينقلبا ضد بعضهما البعض، خاصة مع زواج أحدهما.

ويقوم ببطولة فيلم The Power of the Dog، كل من بنديكت كومبرباتش، كريستين دانست، جيسي بليمونز، كودي سميت ماكفي، توماسين ماكنزي، كيث كارادين، فرانسيس كونروي، جينيفيف ليمون، كين رادلي، شون كينان.

فيلم The Power Of The Dog مستوحى من رواية للكاتب توماس سافاج، ومن إخراج المخرج جين كامبيون، ومن تأليف جين كامبيون.