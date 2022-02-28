بمشاركة محمد عبدالرحمن.. كريم محمود عبدالعزيز يقلد نور الشريف بفيلم "العار" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعاد الفنان كريم محمود عبدالعزيز، تقديم أحد مشاهد فيلم "العار" الذي شارك في بطولته والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز والنجمين نور الشريف وحسين فهمي.

ونشر كريم، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر في المشهد وهو يؤدي دور "كمال" الذي قام به نور الشريف، فيما قدم دور والده الفنان محمد عبد الرحمن، بينما دور حسين فهمي جسده الفنان مؤمن نور.

فيلم "العار" تدور قصته حول ثلاثة إخوة يجدون أنفسهم أمام اختيار صعب بعد وفاة والدهم، والكشف عن أن مصدر ثروة العائلة هو تجارة المخدرات، فهل يقومون بإتمام صفقة مخدرات كبيرة كان الوالد على وشك إتمامها، لتبدأ الخلافات بينهم وصولا إلى نهاية صادمة.

الفيلم من تأليف محمود أبو زيد، وإخراج علي عبد الخالق، وبطولة نور الشريف، حسين فهمي، محمود عبد العزيز، نورا، بالاشتراك مع أمينة رزق، إلهام شاهين، عبد البديع العربي، وصلاح نظمي ومجموعة كبيرة من الفنانين.