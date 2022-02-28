أحدث ظهور لنادرحمدي وزوجته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الموزع نادر حمدي صورًا تجمعه بزوجته سارة حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر نادر في إحدى الصور وهو يحتضن زوجته، وعلّق: "يوم مشمس مع سارة".

واحتفل الفنان والموزع نادر حمدي بعيد زواجه الأول من زوجته المنتجة سارة حسني، في يناير الماضي.

ورُزق الفنان نادر حمدي، بطفله الأول من زوجته المنتجة سارة حسني، في نوفمبر الماضي.

وأعلن نادر، الخبر لجمهوره عبر حسابه على "إنستجرام"، كاشفا عن الاسم الذي اختاره له.

وكتب حمدي: "الحمد لله ربنا أنعم عليا ورزقني بولد، سيف نادر حمدي".

وكان نادر حمدي احتفل بزفافه في يناير 2021.

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم منهم هاني رمزي والشاعر تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي وأحمد إبراهيم وأحمد فهمي ومحمد عطية وتوما ومصطفى محفوظ وغيرهم.