هشام المليجي يكشف حقيقة معاناته مع الاكتئاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان هشام المليجي، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، حول تعرضه لاكتئاب، نظرًا لقلة مشاركته في الأعمال الفنية.

وكتب المليجي، عبر حسابه على "فيسبوك": "فجأة لقيت الصحافة كلها بتكلمني بسبب منشور من زميلة وصديقة أكن لها كل الحب والاحترام.. أنا بخير ولا يوجد ما يعكر صفو حياتي والأمور على خير ما يرام".

وتابع: "الشغل ده رزق ومكتوب ولا حيلة لنا في الرزق.. أنا تمام وبصحة جيدة ولا أعاني من الاكتئاب بسبب عدم مشاركتي في الأعمال التلفزيونية أو السينمائية".

وأضاف: "أعمالي قليلة صحيح بس معروفة، وربنا وفقني فيها، والناس أكثرها بتحبني وسيرتي كويسة في الوسط الفني، ومعنديش مشكلة مع حد، وربنا يعدي الحرب اللي دايرة اليومين دول على خير، ويرفع عننا الوباء والبلاء".

واختتم: "شكرا لكل الأصدقاء والمتابعين ومفيش أي مشكلة أصلا، والحمد لله على كل حال، وربنا يسترنا دنيا وأخرة".

وكانت الفنانة الشابة رانيا شاهين، نشرت صورة للفنان هشام المليجي، عبر حسابها على"فيسبوك"، وعلقت: "الراجل ده جاري في العمارة اللي جنبي ومتربيين مع بعض.. مش بيشتغل وهو ممثل ممتاز.. ومكافح وعنده اكتئاب وبيرفض إنه يكلم حد على شغل علشان هو حساس ..تحية ليك يا جاري العزيز الصابر الصامت صاحب عزة النفس".

وأضافت: "أنا عارفة إنه هيزعل مني لما يعرف اإني كتبت الكلام ده.. بس كل ما أزوره حقيقي بيصعب عليا .. مع إنه مش بيشتكي بس باين عليه.. الموهوبين في الظل".

يذكر أن آخر أعمال هشام المليجي مسلسل "قيد عائلي" عام 2019 ، وشارك في بطولته ميرفت أمين وعزت العلايلي وبوسي وصلاح عبدالله وكارولين عزمي ودينا فؤاد ونضال الشافعي، ومن إخراج تامر حمزة.