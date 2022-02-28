شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يحيى حفلاً غنائيًا فى تونس.. 5 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب اللبناني رامى عياش، لإحياء حفل غنائي في تونس، يوم السبت الموافق 5 من شهر مارس المقبل، ويقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وطرح النجم اللبناني رامى عياش أحدث أغنياته "أنت لى" على طريقة الفيديو كليب على يوتيوب ومنصات الأغانى، والأغنية كلمات على المولى، وألحان محمود عيد، تم تصويرها فى لبنان، مع المخرجة إنجى جمال، ليسجل الكليب أول أعمال رامى عياش الغنائية هذا العام.

الفيديو الكليب تم تصويره بالأبيض والأسود، ودارت فكرته فى إطار قصة حب عنيفة بين اثنين، تتعرض حياتهما لخلافات واعتراضات، ويتطور الأمر إلى انفصال، ولكن كل منهما يحمل للأخر بداخله المزيد من مشاعر الحب والدفء، فيدافع الشاب عن حبه باللجوء إلى العنف عندما يعلم أن الفتاة قد ارتبطت بغيره، متمسكا بها رافضا لكل البعد والانفصال عنها.

وحل رامى عياش مؤخراً، ضيفا على برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذى تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، على قناة ON وشهد اللقاء العديد من المواقف الطريفة بينه وبين الدمية كارو، ومواقف وذكريات كوميدية عن عمله فى الغناء، كما أجاب عن العديد من الأسئلة الطريفة والصعبة عن حياته، وعلاقته بزوجته وموقفها من المعجبات.

واستعرض رامى مواهبه داخل استوديو "لايف من الدوبلكس"، وقدم العديد من الأغنيات أبرزها أغنية "ليه بيدارى كدة" للنجمة روبى ولكن على طريقة سلطان الطرب جورج وسوف، وسط تفاعل الجمهور، وتحدث عن بدايته الفنية مع برنامج ستوديو الفن ثم حضوره إلى مصر فى عمر الـ 18 عاما وتقديمه للعديد من الحفلات، كما تحدث عن الدويتوهات الغنائية التى قدمها واغنية سكاكر السكر.

وأشار رامى إلى انه كان صاحب فكرة مشاركة الفنانة فيفى عبده معه وعرضها على المنتج محسن جابر واللذين وافقا وقدما كل الدعم لنجاح الأغنية كمآ قام رامى بتقديم اغنية الناس الرايقة باللغة الانجليزية، كما تحدث رامى عن تجاربه في التمثيل في مجال السينما وأيضا الدراما والتليفزيونية.