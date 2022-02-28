كارين رزق الله تعلن انفصالها عن زوجها فادي شربل

كتب امير فتحي في الاثنين 28 فبراير 2022 02:43 صباحاً - اكدت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله في حديث تلفزيوني انها منفصلة عن زوجها الممثل فادي شربل وهما على طريق الطلاق وبذلك تكون كارين قد وضعت حدا لكل الشائعات التي طاولت علاقتها بزوجها السابق .

وخلال حلولها ضيفة على الاعلامية جيسيكا عازار في برنامج فورتي سألتها عن طبيعة علاقتها بفادي : منفصلان متزوجان او مطلقان؟ ردت كارين وقالت انها لم تكن تحب ان ترد على هذا السؤال لكنها قررت ان تقول الحقيقة اليوم وقالت انهما منفصلان وعلى طريق الطلاق.