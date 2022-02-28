كتب امير فتحي في الاثنين 28 فبراير 2022 02:43 صباحاً - احتلفت الفنانة السعودية داليا مبارك وزوجها بذكرى زواجهما الخامس حيث انتشرت صور ومقاطع فيديو من الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت داليا مبارك مع زوجها أثناء مشاركتهما في وصلة رقص على أنغام أغنية الغزالة رايقة.

وتباينت تعليقات المتابعين على فيديو رقص داليا مبارك وزوجها ما بين الإشادة والهجوم، فجاء من ضمن التعليقات “احس لو تحافظ على صورتها كمغنية راقيه ومحترمه وتبعد حياتها الخاصه عن السوشيل احسن”، وكذلك “من زين الجسم يوم ترقص ؟ استغفر الله بس”.

فضلًا عن تعليقات من نوعية “يعني مقتنعة بالفستان ابد مو لايك على جسمها”، و”اللي يقولون افريقيه وترجع لافريقيا ايش المشكله عندكم بالضبط يعني مخلوقين من ذهب وهم من فلين اتقوا ربكم ربا كلمه تهوي بصاحبها سبعين خريفاً في نار جهنم دعوا الخلق للخااااااالق

كانت هذه تفاصيل خبر وصلة رقص لـ داليا مبارك وزوجها على انغام “الغزالة رايقة” احتفالا بعيد زواجهما الخامس.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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