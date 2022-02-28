مي حلمي تعلن خطوبتها فهل كشفت عن هوية العريس؟

كتب امير فتحي في الاثنين 28 فبراير 2022 02:43 صباحاً - أعلنت الإعلامية المصرية مي حلمي، للمرة الأولى عن خطوبتها دون أن تكشف عن هوية العريس أو صور خطبتها، واكتفت فقط بذكر أنها مخطوبة بعد أن حيرت الجمهور حول ارتباطها منذ فترة طويلة.

وكشفت مي حلمي من خلال الرد على اسئلة متابعيها عبر خاصية ستوري على تطبيق إنستغرام عن خطوبتها فعلياً بعد أن وجه لها أحد المتابعين سؤال”أكتر حاجة بتخليكي سعيدة” حيث أجابت مي حلمي قائلة: “لما خطيبي بيفسحني على يخت بس بقاله شهرين ماودانيش بيقول الجو تلج”.

وجاء رد مي حلمي بعد أن كشفت منذ فترة كبيرة عن ارتباطها دون أن تكشف عن تفاصيل قائلة: “قريب هيكون ليا بيت وحياة عائلية سعيدة”. وخلال احتفالها بعيد ميلادها في دبي كشفت أنها فوجئت بغرفتها مزينة بالورود والبالونات، دون أن تكشف عن صاحب المفاجأة.

ووجهت مي حلمي رسالة لشخص مجهول في عيد الحب قائلة: “إلي من أحب أشكرك لعودتي للحياة مرة أخرى. محظوظة أنا وأتمنى الحظ للأنقياء، لمن تعثر حظهم في الحب، أن يعثروا عليه مرة أخري”.