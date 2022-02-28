شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة جوائز SAG تدعم أوكرانيا فى بيان مقتضب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدعم إدارة جوائز SAG فى دورتها الـ 57 التى تمنحها نقابة ممثلى الشاشة فى هوليود أوكرانيا، حيث كتبت على صفحتها بيان مقتضب قالت فيه، سنقف متحدين مع أوكرانيا اليوم وكل يوم نحن نسمعكم وقلوبنا معكم.

وتمنح إدارة الجائزة فجرا، جائزة إنجاز العمر للنجمة هيلين ميرين وهى الممثلة الإنجليزية التى بدأت منذ أواخر الستينات فى تمثيل مسلسلات للتلفزيون الإنجليزى، قدمت فى سن الخمسين دوراً مسانداً فى فيلم "جنون الملك جورج" عام 1994 رُشحت عنه لجائزة الأوسكار، ثم عام 2001 حينما اختارها المخرج الكبير روبيرت ألتمان للمشاركة فى البطولة الجماعية لـ "Gosford Park" لترشح للأوسكار المُساند للمرة الثانية.

تأتى بصمتها الحقيقية عام 2006 حين قدمت دورها المذهل فى فيلم "the QUEEN" والذى أدت فيه دور الملكة " إليزابيث الثانية " والضغوط التى وجدت نفسها فيها فى الأيام التى تلت اغتيال الأميرة ديانا عام 1997 وقدمت أيضًا ميرين من خلال الفيلم ما اعتبره النقاد واحد من أعظم أداءات السينما، ونالت عنه كل الجوائز التى رشحت لها ولم تترك أى شيء لمنافسيها، ليكون مسك ختام جوائزها هو فوزها بالأوسكار فى 25 فبراير 2007 كأفضل ممثلة رئيسية، وتنال لقب "الديم" من القصر البريطانى.

فى عام 2009 رشحت للمرة الرابعة للأوسكار من خلال فيلم "The Last Station" الذى قدمت من خلاله دور "صوفيا تولستوى” زوجة الكاتب الروسى الكبير "ليو تولستوى” ودورها فى حياته وتأثيرها عليه من خلال الأزمات التى يمرّ بها، لتصبح واحدة من بضع ممثلات فقط رشحوا للأوسكار هذا العدد من المرات بعد سن الخمسين حيثُ بدأ الجزء المضيء من مسيرتها، وفى عام 2010 قدمت فيلم "Red" لتقدم دور أكشن لأولِ مرة وهى فى سن الخامسة والستين.