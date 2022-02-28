عرض سابق لعصره.. "هاملت بالمقلوب" على مسرح السلام بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منى الموجي:

أقامت فرقة المسرح الحديث مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل عرض "هاملت بالمقلوب" من إنتاج الفرقة، وذلك بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، الدكتور سامح مهران، الفنان مازن الغرباوي، الفنان خالد محمود، الفنان عمرو القاضي، الفنانة سمر جابر، وعدد من المشاركين بالعرض.

وأعلن الفنان محسن منصور عن موعد افتتاح العرض وهو يوم الخميس المقبل ٣ مارس في تمام الثامنة مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

وفي كلمته أعرب الفنان إسماعيل مختار عن شكره الكبير لفريق عمل العرض وعلى رأسهم الدكتور سامح مهران، والذي يعتبره كاتب ذو فكر شاب حداثي، ويقدم نص عميق يجاري الواقع ومتغيراته بحساسية شديدة، والفنان مازن الغرباوي المخرج الشاب ذو التجربة الإخراجية الكبيرة والإيقاع المختلف والمميز، وأكد أن فرقة المسرح الحديث تشهد خطة هامة تعيد إليها الأضواء من جديد، تحت قيادة الفنان محسن منصور مدير الفرقة، موجها التقدير الكبير للفنان خالد النجدي المدير السابق للفرقة على المجهود الكبير الذي قام به لخروج العرض إلى النور.

أما الفنان محسن منصور فقد وجه التحية لفرقة المسرح الحديث والتي قامت بمجهود ضخم لخروج هذه التجربة إلى النور، فهي التجربة الأولى له منذ توليه إدارة الفرقة أول الشهر الجاري، موجها الشكر الكبير للفنان خالد النجدي المدير السابق للفرقة على مجهوده الكبير خلال فترة إدارته للفرقة.

ووجه الدكتور سامح مهران مؤلف العرض الشكر والتقدير للدعم الكبير الذي شهده العرض، لافتا إلى أن "هاملت بالمقلوب"، هو ذلك العقل الغربي الذي انقسم على ذاته، وبدأ في معاداة كل ما هو خارج ثقافته، فهو ينتقد ادعاء الغرب للحرية والديموقراطية، واستغلاله لهذه الادعاءات.

وفي كلمته قال المخرج مازن الغرباوي إنه دائما يخطط للتنوع، حتى يقدم على مدار مشواره الفني أنواعا مختلفة من العروض، فهو ينوع مع المتلقي ومستويات التلقي، ولهذا كان له الشرف الكبير في إخراج نص مسرحي للقامة الكبيرة الدكتور سامح مهران، فهو نبض شاب، وله مفاتيحه السحرية في الكتابة، وهو شىء يدعو للفخر، فهذه المحطة في مشواره الفني تحتاج أن يقف عندها، فقد جذبه قوة النص وحداثته.

ووجه "الغرباوي" الشكر للنجم الكبير خالد الصاوي، الذي يقدم دور شبح والد هاملت، فهو رجل مسرح بالأساس، وقام بإهداء مجهوده للعرض، وسيقدم الدور لأول مرة بتقنية الـ3D mapping.

أما الفنان عمرو القاضي والذي يقدم دور هاملت في العرض، فقال إن هناك فنانين كبار قدموا هاملت على مر التاريخ، ولهذا فالعرض يعتبر تحديا، ودائما هناك حالة شد وجذب مع فريق العرض وخاصة مخرج العرض مازن الغرباوي حول التفاصيل الدقيقة، واتفقت معه الفنانة سمر جابر والتي تجسد شخصية أوفيليا، فقد فوجئت بالطرح الجديد لشخصية أوفيليا، وبالتميز الشديد للحوار في النص.

واختتم المؤتمر بكلمة الفنان خالد محمود الذي يقدم دور بولينيوس، والذي أكد على أن العرض سابق لعصره، فهو عرض يحمل قضايا إنسانية تهم العالم، فرؤية النص هي رؤية هامة وعميقة.

عرض "هاملت بالمقلوب" من بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، مابينج رضا صلاح، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، إخراج مازن الغرباوي.