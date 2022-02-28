وفاة مصطفى سعد.. مؤلف "المنزل المشبوه" و"أيامنا الجاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مساء الأحد، وفاة المؤلف مصطفى سعد.

وكتب مكرم، عبر حسابه على"فيسبوك": "الدوام لله.. المخرج والمؤلف الكبير مصطفى سعد".

وكتب نجله عمر سعد عبر حسابه بفيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي والدي تغمده الله تعالى برحمته الواسعة، ورزقني وأهلي جميل الصبر والسلوان، سبحان من له الدوام".

يذكر أن مصطفى سعد، كتب عدة أعمال فنية من بينها: مسرحية "قصة الحي الغربي" عام 1996، مسلسل "المنزل المشبوه" عام 2000، وفيلم "أيامنا الجاية" عام 2008.

ومن أعمال المؤلف مصطفى سعد، التليفزيونية "نقطة تحول" و"المنزل المشبوه"، وفيلم "أيامنا الجاية"، ومسرحيات "إفرض"،"ليلة من ألف ليلة"، "قصة الحي الغربي"،"مراتي تقريبًا"،"يا إحنا يا هيه" وغيرها.