حدث بالفن| جنازة فنانة ووفاة فنان وآخر يطلب الدعاء لطفله وحقيقة رحيل عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

نشر موقع الخليج 365 يوم الأحد 27 فبراير 2022، عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية المتنوعة، بينها: جنازة لفنانة جالا فهمي، ومطالبة الفنان حازم إيهاب بالدعاء لمولوده الأول، ويوسف الشريف يدشن حسابا على "إنستجرام"، وانتقاد ميمي جمال للمخرج هادي الباجوري، وحقيقة وفاة عادل إمام، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية:-

"ولد بعيب خلقي وخضع لجراحة".. حازم إيهاب يطلب الدعاء لمولوده الأول

طالب الفنان حازم إيهاب، جمهوره بالدعاء لمولوده الأول "يونس"، الذي رُزق به 18 فبراير الجاري. (التفاصيل من هنا)

شائعة وفاة عادل إمام تعود من جديد.. وشقيقه: الزعيم بصحة جيدة

انتشرت شائعة وفاة "الزعيم" عادل إمام، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأمر الذي أزعج أسرته، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تخرج فيها هذه وعلى فترات متقاربة. (التفاصيل من هنا)

بالصور| وزيرة الثقافة ودنيا سمير غانم وميرفت أمين بجنازة جالا فهمي

شهدت جنازة الفنانة جالا فهمي، تواجد وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والتي حرصت على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحلة.(التفاصيل من هنا)

بالصور| عمر خيرت في جنازة طليقته جالا فهمي

حرص الموسيقار الكبير عمر خيرت على التواجد في مقدمة مودعي طليقته الفنانة جالا فهمي، إذ استقبل مسجد مصطفى محمود جثمان الراحلة، استعدادًا لأداء الصلاة عليها. (التفاصيل من هنا)

"قتل بلا رحمة".. ماذا قالت وفاء سالم حول تغريدتها الغامضة عن جالا فهمي؟ (فيديو)

تحدثت الفنانة وفاء سالم، عن تغريدتها الغامضة التي كتبتها عبر السوشيال ميديا مؤخرا حول الفنانة الراحلة جالا فهمي وتعرضها لحرب نفسية.

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ميمي جمال لـ هادي الباجوري: "لو رجولتك تسمح أن مراتك تتباس مش لازم تطلع تقول"

وجهت الفنانة ميمي جمال، انتقادا للمخرج هادي الباجوري بعد تصريحه أنه لا يرفض أن تؤدي زوجته السابقة الفنانة ياسمين رئيس، مشاهد رومانسية تتضمن قبلات في أعمالها الفنية. (التفاصيل من هنا)

يوسف الشريف يدشن حسابا على "إنستجرام"

أعلن الفنان يوسف الشريف، انضمامه لموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". (التفاصيل من هنا)

بعد وفاته مختنقا بالغاز.. من هو اللبناني جان حداد الذي أغضب ماجدة الرومي؟

توفي الفنان اللبناني جان بيار حداد، عازف الجيتار في فرقة كايرو جاز، داخل شقته في منطقة الشيخ زايد، قبل ساعات، إذ عثر زملاؤه عليه متوفيا، وأبلغوا الشرطة. (التفاصيل من هنا)

سوسن بدر لـ"الخليج 365": لا أفضل تجسيد السير الذاتية وأحب جميع أعمالي

قالت الفنانة سوسن بدر، إنها تحب جميع الأدوار التي قدمتها بلا استثناء، ولا يوجد دور سهل أو شخصية سهلة بالنسبة لها. (التفاصيل من هنا)

سلوى خطاب.. مخرج أشهر إسلامه ليتزوجها ولم تستوعب رحيله

احتفلت الفنانة الفنانة سلوى خطاب بعيد ميلادها الـ63، إذ أنها من مواليد 26 فبراير 1959. (التفاصيل من هنا)