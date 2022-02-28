"معنديش ولد".. ميمي جمال تكشف تفاصيل كتابة جميع ممتلكاتها لابنتيها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة ميمي جمال، مساء الأحد، إنها قررت كتابة جميع ممتلكاتها لابنتيها التوأم.

أضافت ميمي، ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر": "أنا معنديش ولد، وربيت كويس، ومحدش ضامن عمره، وبناتي لغاية النهاردة أي حد عاوز يعمل أي شيء لازم تسألني".

أضافت: "مكتوب حاجات بأساميهم وميتصرفوش من دماغهم، وحبيت شقايا يبقى لأولادي، وده اللي عملته عن طيبة خاطر، وأنا مبسوطة إني عملت كده، وهما توأم ومش عاوزة حاجة تفرق بينهما".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميمي جمال فيلم "لف ودوران" مع النجوم: أحمد حلمي، دنيا سمير غانم، صابرين، بيومي فؤاد، وجميلة عوض وغيرهم عام 2016.