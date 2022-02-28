شقيق جالا فهمي يكشف وصيتها: "توفيت بنفس طريقة والدها" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف مصطفى فهمي شقيق الفنانة الراحلة جالا فهمي، حقيقة معاناتها بمرض ما قبل وفاتها، ووصيتها قبل رحيلها عن عالمنا.

وقال مصطفى، ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر": "جالا مكنتش مريضة نفسيا، ووفاتها قضاء وقدر، وهذا أمر الله، ومكنتش عايشة في عزلة".

وأوضح: "كان بيجيلها عروض تمثيل لحد السنة اللي فاتت، وهي مكنتش حابة ترجع تمثل تاني، واتعرض عليها كذا مسلسل وفيلم، لأنها كانت مبسوطة باللي هي فيه".

وتابع: "جالا كانت بتحب الناس جدا، وتحب السعادة، وشخص مقبل على الحياة، ووصتنا على بعض، وإننا دايما فكرينها بالخير في ذكراها، وكمان يفضل جمهورها يفتكرها بالخير".

وأضاف: "جالا اتوفت بنفس طريقة والدي بسبب القلب.. تعب فجأة واتوفى بسرعة، والموضوع كان رحمة من ربنا إن الموضوع مطولش معاهم وانهما اتعذبا بالتعب".

يذكر أن جالا فهمي تخرجت في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب عام 1986، وعملت في برنامج تليفزيوني تحت اسم (الحل هو الحبل)، ثم ظهرت في بعض الأفلام في أدوار صغيرة.

وبدأت تقديم أدوار البطولة في عدة أفلام منها (طأطأ وريكا وكاظم بيه، جالا جالا، بيتزا بيتزا)، وعملت في مسلسلات قليلة منها (الوسية، ليالي الحلمية)، وعملت بالمسرح أيضًا في مسرحيتين فقط هما (ولعها شعللها، كرنب زبادي).