الـ”فيفا” تُعاقب روسيا.. وتلوّح باستبعادها من المسابقات الدولية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على روسيا خوض مبارياتها تحت راية محايدة، ولعب مبارياتها البيتية خارج قواعدها، عقب غزو أوكرانيا.

وسيتم حظر النشيد والعلم الروسيين من المنافسات الدولية حسب الاتحاد الدولي الذي يحتفظ بحقه في اتخاذ “عقوبات إضافية، بما في ذلك الاستبعاد المحتمل من المسابقات، على ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وتواجه روسيا “عزلة مونديالية”، تهدد فرصها بالوصول لكأس العالم 2022، بسبب الغزو الذي شنته قواتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية قبل أيام.

وأعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم، الأحد، رفضه مواجهة منتخب بلاده لنظيره الروسي في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022 ، على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا، لينضم بذلك إلى نظيريه السويدي والبولندي اللذين اتخذا القرار ذاته مساء السبت.

لكن مع القرار الذي اتخذته أيضا بولندا السبت برفضها مواجهة روسيا، على غرار السويد التي استبقت إمكانية مواجهة الروس في النهائي، بات مصير هذا المسار من الملحق القاري في مهب الريح.

وكان مقررا أن تستضيف روسيا بولندا في 24 مارس والسويد التشيك في اليوم عينه، على أن يتواجه الفائزان في روسيا في 29 منه.