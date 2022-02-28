الكشف عن سبب وفاة الفنانة جالا فهمي المفاجئة

كتب امير فتحي في الاثنين 28 فبراير 2022 12:50 صباحاً - كشف نقيب المهن التمثيلية المصرية أشرف زكي، سبب وفاة الفنانة جالا فهمي التي غيبها الموت مساء السبت عن عمر ناهز 59 عاما.

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية ببرنامج ”الحياة اليوم“ الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل ويذاع عبر قناة الحياة المصرية، إن خبر وفاة الفنانة جالا فهمي أصاب الجميع بالصدمة، حيث كان مفاجئا للجميع، فقد كانت بصحة جيدة في الفترة الأخيرة، ولم تعانِ من أي شيء.

وكشف نقيب الممثلين المصريين عن سبب الوفاة قائلا: ”أصيبت بأزمة قلبية مفاجئة، وماتت متأثرة بها“، مشيرا إلى أن شقيقها مصطفى أخبرهم بالوفاة، وأن الجنازة ستكون في الأغلب عقب صلاة ظهر الأحد، حيث تنتظر أسرتها وصول نجلها المتواجد خارج مصر حتى يلقي على والدته نظرة الوداع قبل دفن جثمانها.

وكان قد شيع العشرات أمس الأحد، جثمان الفنانة المصرية الراحلة جالا فهمي، بمنطقة المهندسين، في محافظة الجيزة المصرية.

وشارك في تشييع الراحلة وزيرة الثقافة في مصر الدكتورة إيناس عبدالدايم، وطليق الراحلة الموسيقار عمر خيرت، وأشرف زكي نقيب الممثلين، وعدد من الفنانين، أبرزهم ميرفت أمين، ودنيا سمير غانم، ومي نور الشريف، ومدحت صالح، وآخرون.