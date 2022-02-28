شكرا لقرائتكم خبر عن سما المصري سما المصري تمثل الاوضاع الجديدة في ليلة الدخلة علي السرير ومتابع : الأوضاع إتغيرت خالص .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دائماً تثير الفنانة سما المصري الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بسبب بعض “الفيديوهات” التي تقوم بنشرها، وتتواصل من خلالها مع الجمهور، ولاسيما أنها تدشن مواضيع مثيرة للجدل، ولا يسمح لتلك المواضيبع أن تناقش على السوشيل ميديا أمام الجميع، بسبب تقاليد وقيم مجتمعنا الشرقي.

وظهرت سما المصري، في “فيديو” جديد وهي ترتدي قميص نوم أبيض شفاف يبرز تفاصيل جسدها للجمهور، وكان تتواجد داخل غرفة نومها.

وعلقت سما المصري على “الفيديو قائلة”: “نصائح لليله الدخله للراجل وللست فقط في فيديو حصري علي قناه الحريم حصري مع سما المصري علي اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري اعملوا مشاركة وفعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه واسمها ع اليوتيوب الحريم حصري مع سما المصري وانتظروا المزيد من النصائح ليلة الدخلة ياختي.

ويذكر أن سما المصري دائماً ما تنشر صور مثيرة للجدل، ويفها الجمهور بالجريئة، من خلال حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.