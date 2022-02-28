شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الترشيحات لجوائز SAG قبل توزيعها فجرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشهد فجر الإثنين توزيع جوائز SAG فى دورتها الـ 57 التي تمنحها نقابة ممثلي الشاشة في هوليود وذلك في سانتا مونيكا ويقدمها عدد كبير من نجوم الفن العالميين، وإليكم أهم المرشحين للجائزة.
أفضل ممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل محدود
موراي بارتليت
أوسكار ايزاك
مايكل كيتون
إيوان ماكجريجور
إيفان بيترز
أفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل محدود
جينيفر كوليدج
سينثيا إريفو
مارجريت كوالي
جان سمارت
كيت وينسلت
أفضل ممثل في مسلسل كوميدي
مايكل دوجلاس
بريت جولدستين
ستيف مارتن
مارتن شورت
جيسون سوديكيس
أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي
إيلب فانينج
ساندرا أوه
جان سمارت
جونو تمبل
هانا وادينجهام
أفضل طاقم لمسلسل كوميدي
The Great
Hacks
The Kominsky Method
Only Murders in the Building
Ted Lasso
أفضل ممثل في مسلسل درامي
بريان كوكس
بيلي كرودب
كيران كولكين
لي جونغ جاي
جيريمي سترونج
أفضل ممثلة في مسلسل درامي
جينيفر أنيستون
جونغ هو يون
إليزابيث موس
سارة سنوك
ريس ويذرسبون
أفضل طاقم لمسلسل دراما
The Handmaid’s Tale
The Morning Show
Squid Game
Succession
Yellowstone
أفضل ممثلة مساعدة
كايتريونا بالف
كيت بلانشيت
أريانا ديبوز
كيرستن دانست
روث نيجا
أفضل ممثل مساعد
بن أفليك
برادلي كوبر
تروي كوتسور
جاريد ليتو
كودي سميت ماكفي
أفضل ممثلة
جيسيكا شاستين
أوليفيا كولمان
ليدي غاغا
جينيفر هدسون
نيكول كيدمان
أفضل ممثل
خافيير بارديم
بنديكت كومبرباتش
أندرو جارفيلد
ويل سميث
دينزل واشنطن
أفضل طاقم تمثيل سينمائي
Belfast
CODA
Don’t Look Up
House of Gucci
King Richard
أفضل طاقم تمثيل في فيلم أكشن
Black Widow
Dune
The Matrix Resurrections
No Time to Die
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
أفضل مسلسل Stunt:
Cobra Kai
The Falcon and the Winter Soldier
Loki
Mare of Easttown
Squid Game
كشفت إدارة جوائزSAG فى دورتها الـ 57 التي تمنحها نقابة ممثلي الشاشة في هوليود، عن قيام كيت وينسلت بتقديم جائزة SAG Life Achievement - انجاز العمر، للنجمة هيلين ميرين.
هيلين ميرين وهى الممثلة الإنجليزية التي بدأت منذ أواخر الستينات في تمثيل مسلسلات للتلفزيون الإنجليزي، قدمت في سن الخمسين دوراً مسانداً في فيلم "جنون الملك جورج" عام 1994 رُشحت عنه لجائزة الأوسكار ، ثم عام 2001 حينما اختارها المخرج الكبير روبيرت ألتمان للمشاركة في البطولة الجماعية لـ "Gosford Park" لترشح للأوسكار المُساند للمرة الثانية .
تأتي بصمتها الحقيقية عام 2006 حين قدمت دورها المذهل في فيلم "the QUEEN" والذي أدت فيه دور الملكة " إليزابيث الثانية " والضغوط التي وجدت نفسها فيها في الأيام التي تلت اغتيال الأميرة ديانا عام 1997
وقدمت أيضًا ميرين من خلال الفيلم ما اعتبره النقاد واحد من أعظم أداءات السينما ، ونالت عنه كل الجوائز التي رشحت لها ولم تترك أي شيء لمنافسيها ، ليكون مسك ختام جوائزها هو فوزها بالأوسكار في 25 فبراير 2007 كأفضل ممثلة رئيسية، وتنال لقب "الديم" من القصر البريطاني .
في عام 2009 رشحت للمرة الرابعة للأوسكار من خلال فيلم "The Last Station" الذي قدمت من خلاله دور "صوفيا تولستوي" زوجة الكاتب الروسي الكبير "ليو تولستوي" ودورها في حياته وتأثيرها عليه من خلال الأزمات التي يمرّ بها ، لتصبح واحدة من بضع ممثلات فقط رشحوا للأوسكار هذا العدد من المرات بعد سن الخمسين حيثُ بدأ الجزء المضيء من مسيرتها، وفي عام 2010 قدمت فيلم "Red" لتقدم دور أكشن لأولِ مرة وهي في سن الخامسة والستين .