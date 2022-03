شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الترشيحات لجوائز SAG قبل توزيعها فجرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد فجر الإثنين توزيع جوائز SAG فى دورتها الـ 57 التي تمنحها نقابة ممثلي الشاشة في هوليود وذلك في سانتا مونيكا ويقدمها عدد كبير من نجوم الفن العالميين، وإليكم أهم المرشحين للجائزة.

أفضل ممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل محدود

موراي بارتليت

أوسكار ايزاك

مايكل كيتون

إيوان ماكجريجور

إيفان بيترز

أفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل محدود

جينيفر كوليدج

سينثيا إريفو

مارجريت كوالي

جان سمارت

كيت وينسلت

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي

مايكل دوجلاس

بريت جولدستين

ستيف مارتن

مارتن شورت

جيسون سوديكيس

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي

إيلب فانينج

ساندرا أوه

جان سمارت

جونو تمبل

هانا وادينجهام

أفضل طاقم لمسلسل كوميدي

The Great

Hacks

The Kominsky Method

Only Murders in the Building

Ted Lasso

أفضل ممثل في مسلسل درامي

بريان كوكس

بيلي كرودب

كيران كولكين

لي جونغ جاي

جيريمي سترونج

أفضل ممثلة في مسلسل درامي

جينيفر أنيستون

جونغ هو يون

إليزابيث موس

سارة سنوك

ريس ويذرسبون

أفضل طاقم لمسلسل دراما

The Handmaid’s Tale

The Morning Show

Squid Game

Succession

Yellowstone

أفضل ممثلة مساعدة

كايتريونا بالف

كيت بلانشيت

أريانا ديبوز

كيرستن دانست

روث نيجا

أفضل ممثل مساعد

بن أفليك

برادلي كوبر

تروي كوتسور

جاريد ليتو

كودي سميت ماكفي

أفضل ممثلة

جيسيكا شاستين

أوليفيا كولمان

ليدي غاغا

جينيفر هدسون

نيكول كيدمان

أفضل ممثل

خافيير بارديم

بنديكت كومبرباتش

أندرو جارفيلد

ويل سميث

دينزل واشنطن

أفضل طاقم تمثيل سينمائي

Belfast

CODA

Don’t Look Up

House of Gucci

King Richard

أفضل طاقم تمثيل في فيلم أكشن

Black Widow

Dune

The Matrix Resurrections

No Time to Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

أفضل مسلسل Stunt:

Cobra Kai

The Falcon and the Winter Soldier

Loki

Mare of Easttown

Squid Game

كشفت إدارة جوائزSAG فى دورتها الـ 57 التي تمنحها نقابة ممثلي الشاشة في هوليود، عن قيام كيت وينسلت بتقديم جائزة SAG Life Achievement - انجاز العمر، للنجمة هيلين ميرين.

هيلين ميرين وهى الممثلة الإنجليزية التي بدأت منذ أواخر الستينات في تمثيل مسلسلات للتلفزيون الإنجليزي، قدمت في سن الخمسين دوراً مسانداً في فيلم "جنون الملك جورج" عام 1994 رُشحت عنه لجائزة الأوسكار ، ثم عام 2001 حينما اختارها المخرج الكبير روبيرت ألتمان للمشاركة في البطولة الجماعية لـ "Gosford Park" لترشح للأوسكار المُساند للمرة الثانية .

تأتي بصمتها الحقيقية عام 2006 حين قدمت دورها المذهل في فيلم "the QUEEN" والذي أدت فيه دور الملكة " إليزابيث الثانية " والضغوط التي وجدت نفسها فيها في الأيام التي تلت اغتيال الأميرة ديانا عام 1997

وقدمت أيضًا ميرين من خلال الفيلم ما اعتبره النقاد واحد من أعظم أداءات السينما ، ونالت عنه كل الجوائز التي رشحت لها ولم تترك أي شيء لمنافسيها ، ليكون مسك ختام جوائزها هو فوزها بالأوسكار في 25 فبراير 2007 كأفضل ممثلة رئيسية، وتنال لقب "الديم" من القصر البريطاني .

في عام 2009 رشحت للمرة الرابعة للأوسكار من خلال فيلم "The Last Station" الذي قدمت من خلاله دور "صوفيا تولستوي" زوجة الكاتب الروسي الكبير "ليو تولستوي" ودورها في حياته وتأثيرها عليه من خلال الأزمات التي يمرّ بها ، لتصبح واحدة من بضع ممثلات فقط رشحوا للأوسكار هذا العدد من المرات بعد سن الخمسين حيثُ بدأ الجزء المضيء من مسيرتها، وفي عام 2010 قدمت فيلم "Red" لتقدم دور أكشن لأولِ مرة وهي في سن الخامسة والستين .