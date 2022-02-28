شكرا لقرائتكم خبر عن كيت وينسلت تقدم جائزة SAG Life Achievement لـ هيلين ميرين في حفلها السنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة جوائزSAG فى دورتها الـ 57 التي تمنحها نقابة ممثلي الشاشة في هوليود، عن قيام كيت وينسلت بتقديم جائزة SAG Life Achievement - انجاز العمر، للنجمة هيلين ميرين، وذلك في الحفل الذي سيقام في سانتا مونيكا فجر الأثنين ويقدمها عدد كبير من نجوم الفن العالمين وهم بنديكت كومبرباتش وجيسيكا شاستين وجونغ هو يون ومارتن شورت وسيلينا جوميز وسلمى حايك وتوني جولدوين وريس ويذرسبون وماجي جيلنهال وجيمي دورنان.

كما تشارك في التقديم إميليا جونز وكيت بلانشيت وليوناردو ديكابريو وتايلر بيري وليدي جاجا وجاريد ليتو وويل سميث وروس بتلر وألكسندرا داداريو وأخرين.

وتمنح إدارة الجائزة، جائزة انجاز العمل للنجمة هيلين ميرين وهى الممثلة الإنجليزية التي بدأت منذ أواخر الستينات في تمثيل مسلسلات للتلفزيون الإنجليزي، قدمت في سن الخمسين دوراً مسانداً في فيلم "جنون الملك جورج" عام 1994 رُشحت عنه لجائزة الأوسكار ، ثم عام 2001 حينما اختارها المخرج الكبير روبيرت ألتمان للمشاركة في البطولة الجماعية لـ "Gosford Park" لترشح للأوسكار المُساند للمرة الثانية .

تأتي بصمتها الحقيقية عام 2006 حين قدمت دورها المذهل في فيلم "the QUEEN" والذي أدت فيه دور الملكة " إليزابيث الثانية " والضغوط التي وجدت نفسها فيها في الأيام التي تلت اغتيال الأميرة ديانا عام 1997

وقدمت أيضًا ميرين من خلال الفيلم ما اعتبره النقاد واحد من أعظم أداءات السينما ، ونالت عنه كل الجوائز التي رشحت لها ولم تترك أي شيء لمنافسيها ، ليكون مسك ختام جوائزها هو فوزها بالأوسكار في 25 فبراير 2007 كأفضل ممثلة رئيسية، وتنال لقب "الديم" من القصر البريطاني .

في عام 2009 رشحت للمرة الرابعة للأوسكار من خلال فيلم "The Last Station" الذي قدمت من خلاله دور "صوفيا تولستوي" زوجة الكاتب الروسي الكبير "ليو تولستوي" ودورها في حياته وتأثيرها عليه من خلال الأزمات التي يمرّ بها ، لتصبح واحدة من بضع ممثلات فقط رشحوا للأوسكار هذا العدد من المرات بعد سن الخمسين حيثُ بدأ الجزء المضيء من مسيرتها، وفي عام 2010 قدمت فيلم "Red" لتقدم دور أكشن لأولِ مرة وهي في سن الخامسة والستين .