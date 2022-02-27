بعد نجاح حفلها بقصر عابدين.. أنغام توجه رسالة لجمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة أنغام، على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة من الصور من حفلها الغنائي الذي قدمته الجمعة الماضية للمرة الأولى في قصر عابدين، بحضور كامل العدد حيث حضر أكثر من 3 آلاف شخص.

وعلقت أنغام على الصور موجهة رسالة إلى جمهورها قالت فيها: “أمس التقيت بجمهوري الراقي الكريم في ليلة كانت كالحلم في قصر عابدين، وكان أحد أحلامي أن أغني في هذا المكان التاريخي العريق والتقي جمهوري الغالي سعدت وتحقق حلمي معكم.. أشكركم من قلبي على ليلة لا تنسى”.

وخطفت أنغام قلوب جمهورها بباقة من أشهر أغانيها الجديدة والقديمة خلال الحفل، من بينها أغنية، “كل ما نقرب”، “حالة خاصة جداً”، “بتوصفني بتكسفني”، “اتجاه واحد”، “أكتبلك تعهد”، “أساميك الكتيرة”، “مجبش سيرتي”، “عرفها بيا”، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن أنغام حققت نجاحًا جماهيريًا كبيراً بعد طرحها أغنية “هتشتاقوا”، عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، كلمات عمرو يحيى، وألحان مصطفى العسال، توزيع عمرو الخضري، وحققت الأغنية مليون ونصف مليون مشاهدة من وقت طرحها.