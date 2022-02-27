الكشف عن سبب وفاة جالا فهمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف نقيب المهن التمثيلية المصرية أشرف زكي اسباب وفاة الفنانة جالا فهمي أمس السبت عن عمر ناهز 59 عاماً.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” من تقديم الإعلامية لبنى عسل على قناة “الحياة “المصرية: “أصيبت بأزمة قلبية مفاجئة، وماتت متأثرة بها”.

وأعلن خبر وفاة الفنانة المعتزلة شقيقها مدير التصوير مصطفى فهمي، وذلك من خلال حسابه على “فيسبوك”، حيث كتب: “انتقلت إلى رحمة الله أختي جالا فهمي”.

وكانت بداية جالا فهمي في دور صغير بفيلم “يوم حلو ويوم مر” مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ثم أسند إليها والدها المخرج الكبير الراحل أشرف فهمي، بطولة فيلم “إعدام قاضي” من إخراجه، ومن بعدها لم تتعاون جالا مع والدها في أي أعمال أخرى.

ولم تقدم جالا أي أعمال درامية إلا ثلاثة فقط وهي “ليالي الحلمية”، “الوسية”، “كاميليا”

وتزوجت جالا فهمي من الموسيقار عمر خيرت وأنجبت منه ابنها الوحيد عمر، وبعد انفصالها عنه تزوجت من كريم زغيب، ثم تزوجت بعد ذلك من المخرج السينمائي شريف شعبان الذي أسند إليها العديد من الأدوار وبعدها تم الانفصال مرة أخرى لتتزوج من المنتج عمرو حجازي الذي أنتج لها فيلم “جالا جالا”.

واعتزلت جالا الفن وابتعدت عن الأضواء في بداية الألفية الثانية بعد أن نالت شهرة نسبية بعيداً عن أن والدها المخرج السينمائي أشرف فهمي.