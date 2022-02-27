بكلمات مؤثرة.. يوسف الخال يحتفل بعيد ميلاد والدته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم اللبناني يوسف الخال بعيد ميلاد والدته، الشاعرة القديرة مها بيرقدار الخال بكلمات مؤثرة عبر صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر يوسف الخال مقطع مصوّر لوالدته أثناء قطعها قالب الحلوى في هذه المناسبة وعلّق بشعر من كلماته قائلًا: “أرى بياضاً شَربَ من روحِ السماء.. تُرابٌ برائحةِ المطر يغمُرُ الشجر.. هي الربيع تترنّحُ رقصاً بالذهابِ شتاءً و صيفاً بالإياب هي الأم ثَمِلتُ بها شذاً حتى الشهيق هي زهرٌ شامخٌ حتى في الخريف..”.

ومن العروف أن الفنانة مها بيرقدار، ولدت في مدينة دمشق ونشأت بها. تخرّجت في مركز الفنون التشكليّة فيها عام 1967، ثم حصلت على دبلوم إدارة أعمال من كليّة الترجمة العليا في مدينة ميونيخ الألمانية عام 1979. اقترنت بالشاعر اللبناني يوسف الخال في 1970. عملت في الصحافة كاتبةً، ورسّامة، كما عملت معدّة ومقدّمة برامج تلفزيونيّة وإذاعية في دمشق. وكتبت كثيرًا من أغاني الأطفال والأغاني الدينيّة.