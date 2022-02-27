شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من كواليس مسلسل صوفيا فيرجارا حول سيدة المافيا "جريسيلدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت التقارير العالمية عن الصور الأولى من المسلسل التليفزيوني الذى سيعرض قريبًا من بطولة صوفيا فيرجارا، والتى تلعب فيه دور جريسيلدا السيدة التى اشتهرت بتجارتها فى المخدرات، داخل كولومبيا، ومنها توسعت حتي صارت من أهم نساء المافيا حول العالم، ممن ذاع صيتهن بصورة كبيرة قبل أن تقطع السلطات فترة طويلة وصعوبات جمة من أجل القبض عليها.



فيرجارا خلال الكواليس

وذلك بعدما كشفت صوفيا فيرجارا عن مدي الصعوبة التي تواجهها خلال تحولها لأداء شخصيتها الجديدة التي تلعب فيها دور سيدة المخدرات جريسيلدا، خلال مسلسل تليفزيوني جديد سيعرض على أحد المنصات، إذ شاركت متابعيها الذى يقدر عددهم بـ25 مليون متابع بصورتين لها الأولى بدون ميكب، بينما الثانية خلال كواليس المسلسل.



فيرجارا

وكتبت ساعتين من أجل التحول لشخصية سيدة المخدرات جريسيلدا، في المسلسل المشوق، الذى سيعرض خلال الفترة المقبلة.



صوفيا فيرجارا

كما أكدت صوفيا فيرجارا على أنها بصدد العمل على مفاجآت عدة يتضمنها المسلسل الجديد، والتي تعول عليه من أجل منحها فرص عديدة لمفاجأة جمهورها ممن ينتظروها بهذا الدور.

على جانب آخر نشر موقع جاست جيرد، تصريحات النجمة صوفيا فيرجارا، والتي كشفت فيها عن كواليس إصابتها بسرطان الغدة الدرقية، وهي في عمر الـ 28، وذلك خلال لقاء لها مع مؤسسة Stand Up to Cancer لدعم مرضي السرطان.