شكرا لقرائتكم خبر عن كيت بلانشيت فى كامل أناقتها خلال نزهة مع صديقها فى سانت مونيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدت الممثلة كيت بلانشيت، والحائزة على جائزتي أوسكار مرتين خلال مسيرتها الفنية، موهبتها في اختيار أزيائها ببراعة، وبراعتها في عالم الموضة عندما خرجت لتناول العشاء مع صديقها في سانتا مونيكا، داخل ولاية كاليفورنيا يوم السبت الماضى، بعدما ارتدت الممثلة الأسترالية البالغة 52 عامًا، فستانًا مزينًا بالورود، مع سترة سوداء مفصّلة ومعطف رمادي منقوش في الأعلى.



كيت بلانشيت

من ناحية أخرى تعاقدت النجمة العالمية كيت بلانشيت على مشروع مثير وفقًا لما ذكرته مجلة Variety أن الممثلة البالغة من العمر 52 عامًا قد وقعت على دور البطولة في فيلم المخرج الاسباني بيدرو ألمودوفار بعنوان A Manual For Cleaning Women.



كيت بلانشيت وصديقها

ويستند الفيلم إلى كتاب يحمل نفس الاسم يحكي 43 قصة قصيرة تركز على نساء مختلفة في عدد من الوظائف الصعبة، وحسب ما نشر التقرير الفيلم حاليًا في المراحل الأولى من التطوير مع شركة Dirty Films التابعة لشركة Blanchett.



بلانشيت

وعن المودوفار فقد اخرج عددًا من الأفلام باللغة الإسبانية بما في ذلك Parallel Mothers الذي صدر أواخر العام الماضي. الفيلم من بطولة بينالوبي كروز وتم ترشيحه لجائزتي جولدن جلوب، في حين أن فيلم A Manual For Cleaning Women سيكون أول فيلم روائي طويل باللغة الإنجليزية لـ بيدرو ألمودوفار ، لكن لن تكون المرة الأولى التي يخرج فيها مشروعًا باللغة الإنجليزية، سبق له أن أخرج فيلمًا قصيرًا بعنوان The Human Voice.