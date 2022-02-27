"لو بإيدي أنزل أبوس إيدك".. ماذا حدث بين محمد رمضان وسيدة في الإسكندرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان محمد رمضان، عن فيديو جديد له بمحافظة الإسكندرية من كواليس تصوير مسلسل "المشوار"، المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2022.

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اليوم.. بعد تصوير (المشوار) في إسكندرية.. نزلت الفيديو زي ما قلت ولو بإيدي أنزل أبوس إيدك مش تتصوري معايا".

وأضاف: "لكن احتراما للناس والشرطة.. مش عايز يحصل أزمة مرورية بسببي وأعطل مصالح الناس.. أنتم عيلتي وضهري وأصحاب الفضل عليا.. ربنا ما يحرمنيش من حبكم أبدًا".

وظهر في الفيديو التفاف عدد من أهالي الإسكندرية حول محمد رمضان، بينهم سيدة كبيرة فشلت في التقاط صورة لها معه بسبب الزحام، فوعدها بنشر الفيديو على السوشيال ميديا.

مسلسل "المشوار" بطولة النجوم: محمد رمضان، ودينا الشربيني، وإياد نصار، وصبري فواز، وأحمد كمال، وصبري عبدالمنعم، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2021، بمسلسل "موسى" إخراج محمد سلامة، بطولة سمية الخشاب، هبة مجدي، سيد رجب، رياض الخولي، منذر رياحنة، صبري فواز، فريدة سيف النصر.