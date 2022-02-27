هدى المفتي تنشر فيديو لها على أنغام "البخت" لويجز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة هدى المفتي، مقطع فيديو لها عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام"، مصحوبا بمقطع من أغنية "البخت" لنجم الراب ويجز.

وطرح ويجز تراك "البخت" مساء أمس السبت عبر قناته على "يوتيوب"، وتصدر به قائمة التريند في مصر محققا نحو 2 مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط.

وتعاونت هدى المفتي مع ويجز مؤخرا في بطولة مسلسل "بيمبو" إلى جانب النجم أحمد مالك، وعُرض العمل عبر منصة "شاهد".

"بيمبو" من إنتاج شركة دائرة ميم الإبداعية وشركة فيلم فاكتوري، تأليف محمد أديب ومعه عدد من الكتاب الشباب، وتشارك في الإخراج عمرو سلامة وعمر رشدي في إخراج حلقات من المسلسل.