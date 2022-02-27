"قتل بلا رحمة".. ماذا قالت وفاء سالم حول تغريدتها الغامضة عن جالا فهمي؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة وفاء سالم، عن تغريدتها الغامضة التي كتبتها عبر السوشيال ميديا مؤخرا حول الفنانة الراحلة جالا فهمي وتعرضها لحرب نفسية.

وقالت وفاء، ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر": "لا أحد من محبي جالا فهمي، لا يعرف أنها أحبت العيش في عزلة بعيدا عن الكون كله".

وتابعت: "تفسير البوست الذي نشرته هو أن اختيارها العزلة بإرادتها ليس له سوى معنى واحد، هو أنه من أهم أعراض التعب النفسي، وكيف لم يحاول أحد معرفة الأسباب، وهذا في حد ذاته يعتبر حربا نفسية غير عادية".

وأوضحت: "الإنسان لو سكن لوحده في أي مكان يصاب بالاكتئاب بعد فترة، والاكتئاب أحد أعراض المرض النفسي وليس المرض نفسه".

وأضافت: "جالا فهمي، كانت رافضة مقابلتي أو مقابلة غيري، وأنا تألمت لأن حالتها تشبه مرضا تعرضت له، والفضل يعود لابني لأنه انتبه مبكرا ونصحني باستشارة الطبيب".

وكانت الفنانة وفاء سالم، نعت عبر حسابها الشخصي على موقع"فيسبوك"، الفنانة جالا فهمي، التي رحلت عن عالمنا مساء السبت 26 فبراير، إثر إصابتها بأزمة قلبية.

وكتبت وفاء: "القتل بلا رحمة أمعنوا في تحطيمها حتى ذبلت نفسها ومرضت وتلاشت.. هيروحو من ربنا فين.. إنه العدل.. إنها الآن في سلام.. هل هم في سلام.. لم يرحموا روحها الطيبة.. لكن الرحمة هي الله".

يذكر أن جالا فهمي تخرجت في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب عام 1986، وعملت في برنامج تليفزيوني تحت اسم (الحل هو الحبل)، ثم ظهرت في بعض الأفلام في أدوار صغيرة.

وبدأت تقديم أدوار البطولة في عدة أفلام منها (طأطأ وريكا وكاظم بيه، جالا جالا، بيتزا بيتزا)، وعملت في التليفزيون بمسلسلات قليلة منها (الوسية، ليالي الحلمية)، وعملت بالمسرح بمسرحيتين فقط هما (ولعها شعللها، كرنب زبادي).