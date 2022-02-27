ميمي جمال لـ هادي الباجوري: "لو رجولتك تسمح أن مراتك تتباس مش لازم تطلع تقول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة ميمي جمال، انتقادا للمخرج هادي الباجوري بعد تصريحه أنه لا يرفض أن تؤدي زوجته السابقة الفنانة ياسمين رئيس، مشاهد رومانسية تتضمن قبلات في أعمالها الفنية.

وقالت ميمي، ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر": "لو ده طبعك خليه في حالك، لو رجولتك تسمح أن مراتك تتباس مش لازم تطلع تقول كده على الهواء".

أضافت: "ياسمين هي كمان لما سمعته الله أعلم إيه حصل، أعتقد أنهم انفصلوا، أنا شوفت حواره، وأنا استغربت كلامه جدا، وإحنا بننسى أننا مصريين شرقيين، إحنا الطبع عندنا بيغلب التطبع، وفي ناس عايزين يطبعونا بطباع مش بتاعتنا خالص".

تابعت: "السوشيال ميديا أصبحت وسيلة للخوض في أعراض الناس واستباحة الكلام على الفنانين وبيموتوا ناس وبيصحوا ناس".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميمي جمال فيلم "لف ودوران" مع النجوم: أحمد حلمي، دنيا سمير غانم، صابرين، بيومي فؤاد، وجميلة عوض وغيرهم عام 2016.