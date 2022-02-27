مسلسلات رمضان 2022.. محمد لطفي يكشف عن شخصيته بمسلسل "توبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان محمد لطفي، عن اسم شخصيته بمسلسل "توبة"، المقرر عرضه في مسلسلات رمضان 2022.

ونشر لطفي، صورة لشخصيته بالعمل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق: "المعلم طرزان.. مسلسل توبة مع صديقي النجم الجدع عمرو سعد رمضان 2022 على MBC".

مسلسل "توبة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد صالح.

يذكرأن آخر أعمال محمد لطفي مسلسل "المماليك"، وشارك في بطولته: رانيا يوسف، بيومي فؤاد، فيدرا، دوللي شاهين، محمد لطفي، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسي صلاح، حنان سليمان، رامي غيط، عمر حسن يوسف، ومن تأليف هشام هلال، مدير تصوير أحمد عبد القادر، وإخراج حازم فودة.