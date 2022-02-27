شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان وأحمد الشامى بصحبة مسلسل "دايمًا عامر" فى أسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى فريق عمل مسلسل "دايمًا عامر" من تصوير عدد من المشاهد فى الأقصر وأسوان، حيث تواجد هناك كل من الفنان مصطفى شعبان وأحمد الشامى وميرنا نور الدين وكريم عفيفي ومحمد محمود وسماء إبراهيم وعدد آخر وكبير من الفنانين وأيضًا المخرج مجدي الهواري.













ويناقش مصطفى شعبان فى المسلسل مشاكل التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة ويضع حلول لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب، ويعود فيه للتعاون مع المخرج مجدى الهوارى بعدما حققا نجاحا سويا في الدراما التليفزيونية خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، أحمد الشامى، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، سما إبراهيم، أمل رزق، ميرنا نور الدين، لمى كتكت، أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى.

ومن ناحية اخري يشارك الفنان أحمد الشامى في مسلسل الرواية والذي يجمع عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد فهمي، أحمد الشامي، محمود عبد المغني، أيتن عامر، شيري عادل، ثراء جبيل، عايدة رياض.

ومسلسل الرواية يتكون من 10 حلقات، من إخراج أمير شوقي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة القادمة .