شكرا لقرائتكم خبر عن مازن الغرباوي يكشف تفاصيل مسرحية "هاملت بالمقلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج مازن الغرباوي خلال المؤتمر الصحفي لمسرحية "هاملت بالمقلوب" الذي أقيم اليوم بمسرح السلام، عن تفاصيل العرض المسرحي حيث قال: "هناك العديد من الأسئلة التي تدور في ذهني عندما أبدأ في عمل مسرحي، فدائما أركز في فكرة أن أكون تركت مجموعة من الأعمال الجيدة والمختلفة، فالفنان لابد أن يكون طماع ويكون لديه الحنكة في إدارة طمعه وطموحه، فنجد أن كبار المسرح المصري علي مر الزمان كانوا يقدمون مدارس مختلفة وأتمني أننا كجيل شباب نستطيع أن نقدم مجموعة من المشاريع الذي يذكرها التاريخ .

وأضاف المخرج مازن الغرباوي: أما عن مسرحية "هاملت بالمقلوب" فأنا دائمًا أسعي للعمل مع مجموعة من شباب مؤلفين مختلفين لكن اهتمامي كان كبير أن أتعامل مع الدكتور سامح مهران لأنه قيمة فنية وإنسانية كبيرة، وهو نبضه في الكتابة نبض شاب، فأنا فخور أن يكون في رصيدي عمل من تأليف سامح مهران، وقوة النص والتناول والفكرة والمعالجة الجديدة هي التي جذبتني للنص وهذه كانت نقطة التلاقي بيننا وأتمني أن كل المجهود الذي بذل يحالفه التوفيق.

وتابع: الفنان خالد الصاوي نجم كبير وله باع طويل وكنا دائما نفكر في تقديم شبح والد هاملت بشكل جديد ويقدمه نجم ، وكان هناك الكثير من الترشيحات وتواصلنا بالفعل مع خالد الصاوي الذي رحب بالفكرة جدا بمجرد قرأته للنص، فخالد الصاوي رجل مسرحي من الدرجة الأولي، وإحساسه بنبض المسرحيين كانت القاسم المشترك بيننا وبينه، وجاء متطوعا دون أجر .

مسرحية هاملت بالمقلوب" بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، ايمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، اهداء المشاركة الصوتية و السينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف سامح مهران، ديكور واضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، ازياء مروة عودة، مابينج رضا صلاح، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان نور السيد، أحمد أمين إخراج مازن الغرباوي .