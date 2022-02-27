شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الشخصيات فى الموسم الأخير من مسلسل Peaky Blinders.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لمسلسل الدراما Peaky Blinders، عن صور لتطورات الشخصيات الرئيسية في الموسم السادس والأخير من العمل الدرامي الذي عرض اليوم عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، حيث شهدت الصور الظهور الجديد للشخصيات الرئيسية تزامنًا مع عرض الحلقات الجديدة.



آرثر شيلبي



صورة من الموسم الأخير



جانب من الموسم الجديد

وتعتزم شركة Caryn Mandabach Productions كسب الأموال من نجاح المسلسل الدرامي للعصابة، المسلسل الذى يعرض على شبكة BBC، وذلك من خلال افتتاح مؤسسات ذات طابع خاص من المسلسل بالإضافة إلى الملابس وغيرها من الأمور التي لاتزال قيد التفكير.

وهذا وفقًا لمصدر لم يذكر اسمه الذى صرح لـ صحيفة The Sun: "حقق مسلسل Peaky Blinders نجاحا ضخما هذه الفترة، لذلك فليس من الغريب أن يرغب صانعو المحتوى في محاولة جني الأموال من ذلك عندما يستطيعون ذلك، كما أنه هناك نوعان من الحانات غير الرسمية الموجودة بالفعل والتي يريد صانعوها توفيرها".

كما أعلن موقع "nme" أنه من المقرر أن يتم عرض إنتاج مسرحي جديد مستوحى من مسلسل Peaky Blinders خلال العام الجارى 2022، دون تحديد موعد محدد بعد.

ووفقًا لما نشر على موقع بي بي سي نيوز، تمت كتابة مسرحية بـ عنوان Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby للمسرح، من قبل مؤلف المسلسل الشهير ستيفن نايت جنبًا إلى جنب مع شركة Rambert للرقص الذين سيقومون بالعرض.



مايكل شيلبي