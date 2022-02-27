شكرا لقرائتكم خبر عن محسن منصور وإسماعيل مختار وسامح مهران بالمؤتمر الصحفي لمسرحية "هاملت بالمقلوب " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية "هاملت بالمقلوب" للمخرج مازن الغرباوي، ومن إنتاج مسرح السلام التابع للبيت الفني للمسرح، بحضور كل من الفنان محسن منصور مدير المسرح، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، والمؤلف دكتور سامح مهران، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين والفنانين.

وقال الفنان محسن منصور: مسرحية هاملت بالمقلوب أول عرض سيقدم بعد توليتي إدارة مسرح السلام، والمسرحية خاضت بروفات كثيرة وأتمني أنها تنال إعجابكم لأنها حقًا مختلفة، وأود أن أوجه الشكر للفنان خالد النجدي المدير السابق لمسرح السلام الذي غرس البذرة لهذا العرض المسرحي، وأوجه كذلك الشكر لرئيس البيت الفني للفنون الشعبية والمخرج مازن الغرباوي.

ومن جانبه قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح: في البداية أرحب بالحضور وأتقدم بالشكر لخالد النجدي المدير الأسبق للمسرح، فهو صاحب هذا المشروع وكان متحمس له، وأستكمل المشوار الفنان محسن منصور والذي سيعرض خطته للمسرح خلال مؤتمر صحفي قريبًا، ولدي فخر كبير كوني أنتجت لواحد من أهم مؤلفي المسرح في مصر وهو الدكتور سامح مهران، وتابع المسرح: دائمًا حالة قتال وهو الذي يفتح دائما الأبواب كي نذهب لمناطق جديده وأرجو أن يتفاعل الجمهور مع هذا العمل الذي أرى أنه سيكون مفتاح جديد في المسرح المصري.

مسرحية هاملت بالمقلوب" بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، ايمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، اهداء المشاركة الصوتية و السينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف سامح مهران، ديكور واضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، ازياء مروة عودة، مابينج رضا صلاح، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان نور السيد، أحمد أمين إخراج مازن الغرباوي .