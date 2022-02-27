شكرا لقرائتكم خبر عن كاثرين وينيك تدعم الشعب الأوكرانى وتنشر صورة لعلم بلادهم.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية كاثرين وينيك، صاحبة شخصية "لاجرثا" في المسلسل الشهير vikings، على تقديم الدعم للشعب الأوكراني والوقوف بجانبه في ظل الحرب التي يخوضها مع الجيش الروسي، حيث نشرت صورة للعلم الاوكراني عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت "أقف بجانب أوكرانيا".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الأوكراني، بدأ الاستخدام المكثف للذخيرة المملوءة "بالفسفور" في ضواحي كييف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة اكسترا نيوز منذ قليل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن عدد قليل من جنودنا تم أسرهم في أوكرانيا، متابعة: استهدفنا 1067 موقعا عسكريا في أوكرانيا حتى الآن .

وفى اليوم الرابع للحرب، استمر القتال فى عدد من المدن الأوكرانية مع القوات الروسية، التزامن مع محاولات إجراء مفاوضات، وبعد أن رفضت كييف مقر انعقاد المفاوضات فى بيلاروسيا، تراجعت وأعلنت نيتها المشاركة.