شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير فيلم "فضل ونعمة" 10 أيام لسفر هند صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقف تصوير فيلم "فضل ونعمة" للنجمة هند صبرى الذى يجمعها مع ماجد الكدواني والمخرج رامي إمام، بسبب سفرها خارج مصر 10 أيام، وحينما تعود إلى القاهرة يستكمل مخرج العمل تصوير مشاهد الفيلم فى استوديو شريف عرفة، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من الفنان ياسمينا العبد، والفنان محمود حافظ وأخرون من النجوم.

ويكثف المخرج رامي إمام تصوير مشاهد الفيلم، حيث يأمل صناعه في الانتهاء منه وعرضه ضمن سباق أفلام موسم عيد الأضحى المقبل.