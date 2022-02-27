شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير فيلم "فضل ونعمة" 10 أيام لسفر هند صبرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توقف تصوير فيلم "فضل ونعمة" للنجمة هند صبرى الذى يجمعها مع ماجد الكدواني والمخرج رامي إمام، بسبب سفرها خارج مصر 10 أيام، وحينما تعود إلى القاهرة يستكمل مخرج العمل تصوير مشاهد الفيلم فى استوديو شريف عرفة، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من الفنان ياسمينا العبد، والفنان محمود حافظ وأخرون من النجوم.
ويكثف المخرج رامي إمام تصوير مشاهد الفيلم، حيث يأمل صناعه في الانتهاء منه وعرضه ضمن سباق أفلام موسم عيد الأضحى المقبل.
من جهة أخرى، عرض مؤخرًا لهند صبري مسلسل "البحث عن علا" عبر منصة نتفليكس العالمية، والذي يأتي استكمالًا لأحداث مسلسل "عايزة أتجوز" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه عام 2010.
وفى سياق آخر، تنتظر الفنانة هند صبري عرض أحدث أعمالها السينمائية "كيرة والجن"، ويقدم الفيلم شخصيتين حقيقيتين، هما "أحمد عبدالحي كيرة"، و"عبدالقادر الجن"، اللذان تدور حولهما قصة الفيلم، وتحديدًا بعد وقوع حادثة "دنشواي" الشهيرة بين الضباط الإنجليز ومواطنين مصريين، والحكم على 21 مواطنًا مصريًا، وإعدام 4 من أهل قرية "دنشواي"، والحكم على 12 آخرين بالأشغال الشاقة.
فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، وهو بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، وأحمد مالك، ومن تأليف أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.