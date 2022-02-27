شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تنشر كواليس حفلها بقصر عابدين التاريخى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة الكبيرة أنغام، جمهورها، بفيديو من كواليس حفلها الأخير بقصر عابدين التاريخى، فى منطقة وسط البلد، وظهرت فى الفيديو وهى تلتقط صورًا فى القصر التاريخى، قبل أن تدخل المسرح المجهز للحفل، ونشرت الفيديو عبر حسابها الرسمى بتويتر.

وكانت الفنانة الكبيرة أنغام، قد عبرت عن سعادتها الشديدة لإحياء حفل فى قصر عابدين، وأشارت إلى أن الغناء به كان أحد أحلامها، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "أمس التقيت بجمهوري الراقي الكريم في ليلة كانت كالحلم في قصر عابدين، وكان أحد أحلامى أن أغنى في هذا المكان التاريخي العريق والتقي بجمهوري الغالي، سعدت وتحقق حلمي معكم أشكركم من قلبي على ليلة لا تنسى".

وخطفت النجمة أنغام قلوب جمهورها في القاهرة بأولى حفلاتها الغنائية داخل قصر عابدين التاريخي في وسط البلد، وقدمت أنغام برفقة الأوركسترا بقيادة المايسترو كريم فودة، أشهر أغانيها القديمة والجديدة، استهلتها بأغنية "كل ما نقرب"، وتلتها بمختارات "حالة خاصة جدا" و"بتوصفني بتكسفني" و"اتجاه واحد" و"هتشتاقوا"، مرورا بأغنيات "أساميك الكتيرة" و"راحت ليالي" و"أكتبلك تعهد"، وروائع "مجبش سيرتي" و"عرفها بيا" و"عن فرح غايب".

وعبرت أنغام عن سعادتها الغامرة لتواجدها في أحضان قصر عابدين للمرة الأولى، في أولى إطلالاتها الجماهيرية في العام الجديد لتقرر المزاح والحديث مع الحضور بين كل أغنية وأخرى لتضفي لمسات من البهجة على أجواء السهرة، كما حرصت على توجيه التحية لفرقتها الموسيقية من وتريات أوركسترا القاهرة السيمفوني الذين شاركوا في إحياء حفل موكب المومياوات.