"ولد بعيب خلقي وخضع لجراحة".. حازم إيهاب يطلب الدعاء لمولوده الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب الفنان حازم إيهاب جمهوره بالدعاء لمولوده الأول "يونس"، الذي رُزق به 18 فبراير الجاري.

وكتب حازم، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "الحمدلله ربنا رزقنا بـ(يونس حازم إيهاب) يوم ٢٠٢٢/٢/١٨، يونس اتولد بعيب خلقي في القلب وعمل عملية في قلبه وهو عمره ساعات، وهو حالياً في الرعاية المركزة والله أعلم هيقدر يخرج امتى".

وأضاف: "أرجوكم ادعوا ليونس ربنا يشفيه ويرجعلنا بالسلامة، ومتأسف جداً لأي شخص مقدرتش أرد على مكالماته أو رسائله".

واحتفل الفنان الشاب حازم إيهاب بعقد قرانه وزفافه على منة داغر بأحد الفنادق بالقاهرة، في 25 ديسمبر 2020.

يذكر أن أخر أعمال حازم إيهاب مسلسل "إلا أنا"، الجزء الثاني، بطولة سهر الصايغ، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، هاجر أحمد، نرمين الفقي، ميرفت أمين، تأليف يسري الفخراني، إخراج أحمد يسري.