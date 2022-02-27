يوسف الشريف يدشن حسابا على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان يوسف الشريف، انضمامه لموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر الشريف "لينك" حسابه، بموقع "تويتر"، وعلّق: "أخيرًا بقى عندي أكونت على إنستجرام".

ويتاعب الفنان يوسف الشريف على حسابه بموقع "إنستجرام"، كل من زوجته السيناريست إنجي علاء، والنجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

ويغيب الفنان يوسف الشريف، عن المشاركة في موسم مسلسلات رمضان 2022.

وقرر "الشريف"، الحصول على إجازة من الدراما، من أجل التركيز في تقديم فيلم جديد يعود به إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمه فيلم "بنى آدم" عام 2018.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "كوفيد 25" تأليف وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج أحمد جلال وإنتاج سينرجي.