لقاء مع صناع الأفلام القصيرة بمهرجان أسوان لأفلام المرأة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أقيم اليوم ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، لقاء مع صناع الأفلام القصيرة بالمهرجان.

وقال المخرج مهند دياب، مخرج فيلم "أبواب مكة" إن الفيلم يتحدث عن أول رائدة ريفية في مصر في التسعينات، وكانت البداية في أسوان.

وتابع: "مكة" ذهبت لأكثر من محافظة، وقدمت مسيرة رائعة في مجال تثقيف الريفيات، ونكتشف أنها بقرار من رئيس الجمهورية تم تعيينها عضو بالمجلس القومي للمرأة، وظلت تعمل كرائدة ريفية تدخل البيوت وتعلم الناس.

وتحدثت المخرجة الروسية ماريا، التي تشارك بفيلم "الشمس" عن تجربتها مؤكدة أنها حضرت للعمل لمدة ٨ سنوات قبل تصويره، وأوضحت أن الفيلم يحكي عن العلاقة الصعبة بين الأم وطفلها.

وتشارك المخرجة ريم أسامة بفيلم "بداية الخيط" الذي قالت عنه إن مؤسسة دوي تساعد في تقديم مزيد من الدعم للفتيات، وأوضحت أن هناك نشاط معين لفت نظرها في المؤسسة، حينما وجدت فتيات يجلسن في دائرة وتمسك كل واحدة منهن طرف خيط ويحكين تجاربهن.

وأشارت إلى أن الفيلم بدأ من أسيوط والفيوم وأسوان، من خلال ٣ فتيات هن بطلات العمل، حصلوا على دعم من أهلهم، وبين الفيلم اختلافهم.

وتحدثت زينة عيسى نيابة عن المخرج مارك حنا، ويتحدث الفيلم عن تعزيز دور ريادة الأعمال للمرأة في الريف المصري بدون مساعدة من أحد، ونرى من خلال الفيلم قصص نجاح المرأة.

بينما تحدث عبدالفتاح زيدان عن فيلمه الذي يحكى عن طفل انفصل أبويه ودخل دار أيتام، وخرج منها للشارع، إلا أنه لم يستسلم وحقق هدفه وحصل على كورس رسم، الذي كان هدفه الأكبر من البداية.

وتحدثت المخرجة جيلان عن فيلمها القصير "نوبي أنا" مؤكدة أنها تبلغ من العمر ٢٢ عام، ويحكي الفيلم عن الفجوة بين جيلين، الأول يعيش في النوبة القديمة، والجيل الجديد للأسف لا يستطيع حتى التحدث باللغة النوبية، والفيلم يتحدث عن الهوية.

وقال سيد عبدالخالق مخرج فيلم "حكايتها" إن الفيلم يحكي عن ٤ سيدات في أسوان، ومدته ١٧ دقيقة وأوضح أن الفيلم يعرض للمرة الأولي في مهرجان أسوان، خاصة وأنه من إنتاج ورش المهرجان.

وقالت المخرجة الرومانية عايدة شيلفر: شعرت بالفخر، بالمشاركة في مهرجان أسوان، من خلال فيلم "أرواح عابرة" ولنا الشرف بالمشاركة والتواجد في محافظة أسوان.

وتحدث شريف فتحي نيابة عن المخرج مارك نادي وفيلمه "شم النسيم"، وقال إن الفيلم يتحدث عن ليلة ختان لفتاة من ٩ لـ ١٠ سنوات ويسلط الضوء على الختان في القرى والأثر السيء على النساء.

وقالت المخرجة آلاء مخرجة فيلم (١+١) إن الفيلم يوجه سؤالين هما: فين الحب؟ وليه الحرب؟