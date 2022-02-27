دينا في محل "عطارة" في أسوان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة الاستعراضية دينا جمهورها بمقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت دينا في الفيديو وهي تتفقد أنواع الـ"عطارة" بأحد المحلات التجارية، في مدينة أسوان.

ومن ناحية أخرىظهرت الفنانة دينا كضيف شرف مسلسل "البحث عن علا"، وهو مكون من ست حلقات من إخراج هادي الباجوري، بطولة: هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي، ندا موسى.

كما تشارك الفنانة دينا في مسلسل "نقل عام" بجانب النجوم: محمود حميدة، سميحة أيوب، أحمد بدير، سوسن بدر، محسن محيي الدين، ريم البارودي، محمد محمود عبدالعزيز، ميرهان حسين، إخراج عادل أديب، وتم عرضه على قناة On يوم 29 يناير الماضي.