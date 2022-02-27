سوسن بدر في أحدث ظهور: أقراط نوبية جميلة.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة سوسن بدر جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية أقراطا نوبية، وصفتها بالجميلة.

وانهالت التعليقات من الجمهور على الصورة وجاءت كالتالي: ألف مبروك التكريم، بحبك، سيدة الشاشة بأدائك الصادق والمعبر والحقيقي، قمر يا مبدعة حفظك الله، قمر، يا جمالك ما شاء الله عليكي، القمر بتاعنا والله، قمر ما شاء الله بحبك أوي، منورة".

وتم تكريم سوسن بدر بمهرجان أسوان الدولي، ضمن فعاليات "منتدى نوت" وحصولها على جائزة إيزيس للتميز الفني والإبداعي، كما تم تكريمها أيضا من سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، على هامش فعاليات المهرجان.

جدير بالذكر أن سوسن بدر يُعرض لها حاليا حلقات الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن، كما طُرح لها مؤخرًا مسلسل "البحث عن علا" على منصة نتفليكس، بطولة هند صبري وهاني عادل.