هالة صدقي أمام عربة "كبدة" في شبرا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها بمقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هالة في الفيديو أمام عربة "كبدة"، في شبرا، وعلقت: "عربية كبدة في شبرا أجدع ناس"، مضيفة "أجدع ناس، هما أصل مصر، وعربية الكبدة زي الفل".

ومن ناحية أخرى حضرت الفنانة هالة صدقي حفل توزيع جوائز joy awards، التي أقيمت يناير الماضي، بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

وشهد الحفل حضور نجوم من مختلف أنحاء العالم، بينهم: جون ترافولتا، كاظم الساهر، ليلى علوي، إليسا، وليد توفيق، هاني شاكر، محمد سعد، نانسي عجرم، نادين نسيب نجيم، وآخرين.

يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي الفنية، كان مسلسل "ليه لأ"، بطولة: أمينة خليل، شيرين رضا، هاني عادل، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، طارق السعيد، وهو من تأليف مريم نعوم، إخراج مريم أبو عوف.