نجل أحمد منيب يحيي ذكرى رحيله على راديو "تسعينات إف إم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في فبراير من كل عام تحل ذكرى رحيل الفنان الكبير أحمد منيب، أحد أشهر صناع الأغنية المصرية في الثمانينات، لُقب بالأب الروحي للأغنية المصرية، وعميد الفن النوبي، وغيرها من الألقاب التي تؤكد قيمته في عالم الفن.

وإحياء لذكرى رحيله استضاف راديو تسعينات إف إم، في حلقة جديدة من برنامج "هات أخرك" الذي يقدمه المذيع محمد صلاح، نجله خالد منيب، ليتحدث عن مشوار والده الذي قدم حوالي 96 لحنا، وغنى منها عددا كبيرا بصوته، كما لعبت أعماله دورا في صناعة اسم نجوم الأغنية، وفي مقدمتهم "الكينج" محمد منير.

وقال خالد "الحاج أحمد منيب تسمعه تحس انه حد قريب منك ومن أسرتك، بيحكيلك لما بتواجهني مشاكل بسمعه وفيه أغاني معينة بتخرجني برا الحالة اللي أنا فيها".

وحكى عن بدايات والده وكيف اكتشف موهبته الفنية، مشيرا إلى أنه لم يدرس الموسيقى، ولكنه صنع عبقريات، بينها: يا ليلة عودي تاني، حدوتة مصرية، شجر الليمون، مضيفا "فيه مدرسة لموسيقى منيب، بقى فيه لون منايبي زي ما بيقولوا".

وتابع "مكنتش عارف قيمة وعظمة أحمد منيب كملحن في وقت حياته، لاني مكنتش خرجت برا وشفت إزاي بيتكلموا عنه".

جدير بالذكر أن 27 فبراير هي الذكرى الثلاثين لرحيل الفنان أحمد منيب، الذي توفي عام 1990.