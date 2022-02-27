بالفيديو.. شابة أوكرانية تغني للحرية في مترو كييف

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 27 - فبراير - 2022 7:05 مساءً

فتاة أوكرانية تردد أغنية تقول "هناك سوف تحرق النار من أجل الحق في العيش بحرية"

نشرت ناشطة أوكرانية تدعى كريستينا بيردينسكيخ فيديو لقريبتها الشابة ابنة الـ17 عاما وهي تغني للحرية، بينما تنتظر القطار وسط مئات الأوكرانيين في العاصمة كييف للهروب من الهجوم الروسي.

ولاقى المقطع تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول الناشطة الأوكرانية أن قريبتها تتغنى بأغنية تقول فيها “هناك سوف تحرق النار من أجل الحق في العيش بحرية”.

وكانت روسيا بدأت فجر الخميس الماضي غزوها لأوكرانيا، تبعه ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

وتتواصل المعارك الضارية في مختلف الجبهات مع دخول المواجهة العسكرية يومها الرابع، حيث دوّت صفارات الإنذار صباح اليوم الأحد في العاصمة كييف بعد تعرّضها لموجة جديدة من القصف الروسي.